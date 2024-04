Reihenweise Knochenbrüche: Dovizioso vorerst im Rollstuhl

Dovizioso in der Toskana schwer gestürzt

Der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister war am 9. April auf einer Strecke in Terranuova Bracciolini in der toskanischen Provinz Arezzo schwer gestürzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Careggi in Florenz gebracht worden. Dovizioso, der nicht in Lebensgefahr schwebte, wurde später in einer Klinik in Sassuolo behandelt.