Schwerer Unfall! Große Sorge um Motorrad-Star

Große Sorge um Andrea Dovizioso: Der dreimalige MotoGP -Vizeweltmeister aus Italien ist beim Motocross-Training am Dienstagvormittag schwer gestürzt und hat sich ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Laut italienischen Medienberichten schwebt der 38-Jährige nicht in Lebensgefahr.

Dovizioso verunglückte auf einer Strecke in Terranuova Bracciolini in der toskanischen Provinz Arezzo und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Careggi in Florenz gebracht.