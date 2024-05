Ducati im Azzurro-Look beim MotoGP-Heimrennen in Mugello: Einheitliche Farbenpracht zur Unterstützung Italiens

Beim bevorstehenden Grand Prix von Italien wird das Ducati Lenovo Team, die offizielle Mannschaft des italienischen Motorradherstellers, eine besondere Farbänderung vornehmen. Ähnlich wie die Scuderia Ferrari in Imola, wird Ducati für dieses wichtige Rennwochenende ihre traditionellen roten Motorräder in ein strahlendes Blau tauchen.

Einheit in Blau - von der Kleidung bis zum Motorrad

Am Rennsonntag, dem 2. Juni, wird das Team nicht nur in blauer Kleidung antreten, sondern auch spezielle Desmosedici GP 24 Motorräder präsentieren, die in den nationalen italienischen Sportfarben "Azzurro" mit blauen, weißen und goldenen Akzenten gehalten sind. Diese Farbgebung wird bereits ab dem Warm-Up am Morgen zu sehen sein.