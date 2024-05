Jorge Martín baut MotoGP-Führung in Katalonien aus

Jorge Martín verließ den Circuit Barcelona-Catalunya mit einer noch größeren Führung in der Gesamtwertung als zuvor. Obwohl er weder am Samstag noch am Sonntag als Erster die Ziellinie überquerte, konnte er seine Führung ausbauen. Mit einem vierten Platz am Samstag im Sprintrennen und einem starken zweiten Platz am Sonntag hat er nun 39 Punkte Vorsprung vor dem Italiener Pecco Bagnaia und 41 Punkte vor seinem Landsmann Marc Márquez.