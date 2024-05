Luca Marini voller Zuversicht für den Heim-Grand-Prix

30 NAKAGAMI Takaaki (jpn), LCR Honda Idemitsu, Honda RC213V, action with 10 MARINI Luca (ita), Repsol Honda Team, Honda RC213V, 36 MIR Joan (spa), Repsol Honda Team, Honda RC213V and 05 ZARCO Johann (fra), LCR Honda Castrol, Honda RC213V during the 2024 MotoGP Grand Premi Monster Energy de Catalunya, Spanish GP, on the Catalunya circuit of Barcelona, from May 24 to 26, in Spain - MOTO - MOTO GP - CATALUNYA GRAND PRIX 2024 DPPI Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL _TIN4356

