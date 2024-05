Márquez setzt Konkurrenz in der MotoGP unter Druck

Die Konkurrenz erkennt Márquez als Bedrohung an

Márquez' beeindruckende Erholung

Die Erholung des Spaniers, insbesondere in den letzten Grand Prix, war atemberaubend. Nachdem er Austin, den dritten Lauf der Saison, auf dem achten Platz der Gesamtwertung verlassen hatte, beendete der achtfache Champion den letzten Grand Prix in Le Mans als Dritter, 40 Punkte hinter dem Führenden. Fünf Positionen in zwei Rennen.

Márquez‘ Siegchancen im MotoGP-Titelrennen

Kann Marc Márquez seinen siebten MotoGP-Titel holen? „Das sagen die Ergebnisse und das wurde mir vom Team gesagt.“ Zu diesem Zeitpunkt zweifelt niemand daran, dass der Spanier einer der Favoriten für die Krone sein wird. Um jedoch seine Vorherrschaft in der Königsklasse zurückzugewinnen, spricht der achtfache Champion von Details, die den Unterschied ausmachen werden: „Um um eine Weltmeisterschaft zu kämpfen, was ich zu Beginn der Saison sagte, muss man genau das tun, was Martín und ‚Pecco‘ tun. Man muss am Freitag, Samstag und Sonntag am richtigen Ort sein. Im Moment sind wir in dieser Spitzengruppe diejenigen, die die größten Schwankungen haben, sei es aus Mangel an Wissen, Geschwindigkeit oder was auch immer.“