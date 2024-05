MotoGP 2024: Indien Grand Prix abgesagt, Kasachstan springt ein

Die MotoGP-Saison 2024 muss eine weitere Änderung in ihrem Rennkalender hinnehmen. Nach den Absagen in Argentinien und Kasachstan wird nun auch der Grand Prix von Indien nicht stattfinden. Der argentinische Grand Prix fiel politischen Unruhen zum Opfer, während der kasachische Grand Prix aufgrund von schweren Überschwemmungen verschoben wurde. Nun hat die MotoGP offiziell bestätigt, dass der für 2024 geplante Grand Prix in Indien aufgrund operativer Überlegungen verschoben wird.