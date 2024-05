MotoGP: Bagnaia entreißt Martin den Sieg in Barcelona

Der zweimalige Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat das sechste Saisonrennen der MotoGP in Barcelona gewonnen. Der Ducati-Pilot fing den WM-Spitzenreiter Jorge Martin nach dessen langer Führung fünf Runden vor dem Ziel noch ab und bejubelte seinen dritten Saisonsieg. Der sechsmalige Champion Marc Marquez komplettierte das Podium als Dritter.

In der Gesamtwertung bleibt Martin mit 155 Punkten auf Rang eins. Bagnaia (116) konnte seinen Rückstand etwas verkleinern und zog an Marquez (114) vorbei. Wildcard-Starter Stefan Bradl (Zahling), der im Sprint am Samstag den letzten Platz belegt hatte, fuhr erneut hinterher und kam als 19. ins Ziel.