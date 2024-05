MotoGP: Bradl Letzter im Sprint - Espargaro siegt

Der deutsche Motorradpilot Stefan Bradl (Honda) ist beim MotoGP-Sprint in Barcelona leer ausgegangen. Der Moto2-Weltmeister von 2011 und Wildcard-Starter landete am Samstag beim Sturzfestival in Spanien auf dem 18. Platz (+33,751 Sekunden).

Von einem der Crashs profitierte der katalanische Lokalmatador Aleix Espargaro (34, Aprilia) und kassierte die zwölf Siegerpunkte, nachdem der in Führung liegende Francesco Bagnaia (Italien, Ducati) in der letzten von zwölf Runden gestürzt war. Hinter Espargaro (20:01,478 Minuten), der diese Woche seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben hatte, landeten seine Landsmänner Marc Marquez (Ducati, +0,892) und Pedro Acosta (KTM, +1,169).

Am Sonntag folgt das Rennen in der Motorrad-Königsklasse (13.15 Uhr/Sky), in dem Sprintsieger Espargaro zusammen mit Bagnaia und dem Spanier Raul Fernandez (Aprilia) aus der ersten Reihe startet. Bradl wird in der achten und letzten Reihe an den Start gehen.