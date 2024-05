MotoGP: Grand Prix von Indien auf 2025 verschoben

Termin-Chaos in der Motorrad-WM: Der Große Preis von Indien im September wird in der laufenden Saison der MotoGP nicht ausgetragen und durch ein Rennen in Kasachstan ersetzt. Wie der Motorrad-Weltverband FIM am Mittwoch mitteilte, wird das Rennen in Indien in die kommende Saison verlegt. Als Grund nennt der Verband „operative Überlegungen“.