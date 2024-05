MotoGP: Martin gewinnt Sprint in Le Mans

Der Spanier Jorge Martin hat in der MotoGP das Sprintrennen von Le Mans gewonnen und damit die Führung in der WM-Wertung ausgebaut. Der 26 Jahre alte Ducati-Pilot setzte sich in Frankreich nach 13 Runden mit 2,280 Sekunden Vorsprung auf den sechsmaligen Weltmeister Marc Marquez (ebenfalls Ducati) durch. Maverick Vinales (Aprilia) machte den spanischen Dreifachsieg perfekt. Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) schied nach einem Sturz aus.