MotoGP: Maverick Viñales überrascht von Espargarós Rücktritt

Der Spanier Espargaró hört am Saisonende nach 14 Jahren in der Königsklasse auf. Das kündigte der Aprilia-Pilot vor seinem Heimrennen am Wochenende in Barcelona an. Der 34-Jährige hat in seiner langen Karriere drei MotoGP-Siege gefeiert, beste WM-Platzierung war Rang vier 2022. In der laufenden Saison ist der Familienvater Achter.