MotoGP: Nico Terol über Maverick Viñales ersten Grand Prix-Sieg und außergewöhnliches Talent

Nico Terol, der Weltmeister der 125cc-Klasse von 2011, bleibt weiterhin eng mit der MotoGP-Welt verbunden. Heute ist er die rechte und linke Hand im umfangreichen Projekt der Legende Aspar. Im Gespräch mit AS erinnert er sich lebhaft an den Tag, an dem er Maverick seinen ersten Grand Prix-Sieg ermöglichte. Es war 2011 in Le Mans, und Terol war das Opfer.

"Ich erinnere mich, dass ich drei Rennen in Folge gewonnen hatte und hier sehr motiviert und kämpferisch ankam. Aber dann traf ich auf Mack, der in seinem ersten Jahr war. Als ich ihn im Rennen vorbeilassen musste, oder als er mich überholte, sah ich schon etwas Besonderes in seiner Fahrweise. Er fuhr Kurven im MotoGP-Stil mit einer 125cc-Maschine. Er fuhr innen auf dem Piano, was mit einem kleinen Motorrad, mit dem man so viel Kurvengeschwindigkeit hat, sehr schwierig ist, weil man leicht stürzen kann. Um ein inneres Piano zu fahren, muss man das Motorrad sehr schnell aufrichten und er hat das sehr gut antizipiert, um schnell rauszukommen", erinnert sich der Champion von 2011.