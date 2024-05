MotoGP stellt mit fast 300.000 Fans neuen Besucherrekord auf: Ducati-Dominanz begeistert trotz Rückschlägen

Die MotoGP hat mit einem atemberaubenden Rennen einen neuen Rekord aufgestellt. Trotz der Dominanz der Ducati-Maschinen, die weit über dem Rest des Feldes liegen, bleibt die Faszination dieses Sports ungebrochen. Dies ist auch das, was Liberty Media seit der Übernahme von 86% der Anteile von Dorna betont hat und was sie trotz ihrer Unterbrechung im Fahrerlager nicht zu ändern beabsichtigen.

Es ist erstaunlich, dass trotz der Dominanz einer einzigen Marke, alle bisher in diesem Jahr ausgetragenen Rennen unvergesslich waren: mit Spannung, Kämpfen und Unsicherheit bis zum Schluss. Und diese spektakuläre Show auf der Strecke spiegelt sich in einer Fangemeinde wider, die weiterhin rasant wächst.

Die MotoGP trotzt den Fehlern und feiert neue Rekorde

Zwar war der Fehler in den Besucherzahlen des Spanien Grand Prix ein Rückschlag für die Weltmeisterschaft, die dachte, sie hätte ihren historischen Besucherrekord gebrochen. Sie lagen um mehr als hunderttausend Besucher daneben und obwohl die Atmosphäre in Jerez so spektakulär oder sogar mehr als in den Vorjahren war, war der Fehler enorm. Aber sie haben nicht lange gebraucht, um es erneut zu erreichen und sogar die falschen Zahlen von vor zwei Wochen zu übertreffen.