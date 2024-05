Spannung in der MotoGP: Wer wird Bagnaias neuer Ducati-Teamkollege 2024?

Die MotoGP-Saison 2024 hat kaum begonnen, doch ein Thema dominiert bereits die Schlagzeilen: Wer wird der neue Teamkollege von Francesco Bagnaia im Ducati-Team? Schon während der Vorsaison-Tests zeigte Marc Márquez auf der Ducati beeindruckende Leistungen, was Spekulationen über seine mögliche Rolle im Team für das nächste Jahr anheizte.

Kampf um den begehrten Platz

Aktuell wird der Platz von Enea Bastianini gehalten, doch neben Márquez gibt es weitere starke Kandidaten. Einer davon ist Jorge Martín, der sich nach seinem zweiten Platz in der Saison 2023 und einem harten Kampf um den Titel bis zum letzten Rennen ernsthaft als Teamkollege von Bagnaia ins Spiel bringt.

Jorge Lorenzo wagt eine Prognose

Während der Übertragung des GP von Katalonien auf DAZN äußerte sich der ehemalige MotoGP-Pilot Jorge Lorenzo zu den Entwicklungen. „Wenn es nicht entschieden ist, dann steht es zu 99% fest. Ich weiß es nicht, solange nichts unterschrieben ist, ist die Sache nicht komplett abgeschlossen“, so Lorenzo. Er gab auch seine persönliche Einschätzung zu den Gerüchten ab: „Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Jorge Martín in Rot setzen. Marc Márquez ist es egal, welche Farbe sein Outfit hat, er will einfach nur ein gutes Motorrad. Für ihn wäre es besser, bei Gresini zu bleiben. Jorge hingegen nicht.“