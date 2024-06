Aprilia Verpflichtet Marco Bezzecchi: Neues Dream-Team mit Jorge Martín für MotoGP 2025

Marco Bezzecchi wechselt 2025 zu Aprilia, fährt an der Seite von Jorge Martín. Aprilia setzt auf italienisches Duo für neue Erfolge in der MotoGP.

Die MotoGP-Welt steht niemals still, selbst während der Pausen im Rennkalender nicht. Die neuesten Nachrichten aus den Büros der Teamchefs bringen frischen Wind in die Aufstellungen für die kommende Saison: Aprilia Racing hat am Montagnachmittag offiziell bekannt gegeben, dass Marco Bezzecchi ab der Saison 2025 an der Seite von Jorge Martín im offiziellen Team fahren wird. Dieser Schritt kommt nicht unbedingt überraschend, da bereits Gerüchte um Bezzecchis Wechsel kursierten, nachdem Jorge Martín überraschend von Ducati zu Aprilia gewechselt hatte.

Ein neues Kapitel für Aprilia mit Bezzecchi und Martín

Massimo Rivola, CEO von Aprilia Racing, äußerte sich begeistert über die neue Fahrerpaarung: „Willkommen an Bord eines der besten italienischen Talente, das seit seinem Debüt in den unteren Kategorien und besonders im letzten Jahr in der MotoGP mit herausragenden Leistungen und sogar Siegen überzeugt hat. Wir freuen uns darauf, ‚Bez‘ in Noale zu begrüßen; die Kombination aus italienischer Maschine und italienischem Fahrer ist äußerst aufregend. Noch spannender ist jedoch das Fahrerduo, das wir mit Jorge bilden werden. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Aufstellung für 2025. Martín und Bezzecchi waren unsere ersten Wahl aufgrund ihres Alters, Talents, ihrer Entschlossenheit und ihres Kampfgeistes. Mit ihnen können wir ein neues und wichtiges Kapitel in der Geschichte von Aprilia Racing schreiben.“