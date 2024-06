Honda MotoGP: Aleix Espargaró verstärkt Testteam, Stefan Bradl bleibt gelassen

Honda befindet sich in einer Phase der Umstrukturierung und Neuausrichtung, insbesondere in ihrem MotoGP-Testteam. Nach mehreren Führungswechseln bei HRC, mit Taichi Honda, der Kuwatay ersetzt und Shin Sato, der Kokobu nachfolgt, hat sich das Management entschieden, das Testteam zu verstärken.

Diese Entscheidung kommt nach der Ankündigung von Aleix Espargaró, sich aus dem Vollzeit-Rennsport zurückzuziehen. Aus Tokio sieht man in Espargaró eine wertvolle Ressource, um das Projekt, das derzeit zu kämpfen hat, voranzutreiben. Massimo Rivola, der Chef von Aprilia, betonte bereits, dass Espargaró einen signifikanten Anteil am Erfolg von Aprilia hätte, sollte das Team einen Titel gewinnen. Diese Aussage scheint die japanische Marke in ihrem Vorhaben noch bestärkt zu haben, obwohl Espargarós offizielle Eingliederung noch aussteht.

Stefan Bradl bleibt gelassen

Die bevorstehende Integration von Espargaró ins Testteam hat direkte Auswirkungen auf Stefan Bradl, den aktuellen Testfahrer von Honda. Bradl, der bereits seit 11 Jahren für Honda tätig ist, sieht seine Position jedoch nicht gefährdet. In einem Interview mit GPone erklärte er, dass er trotz der Veränderungen im Unternehmen ruhig bleibt: „Ich habe keine schlaflosen Nächte, obwohl natürlich einige Gedanken durch meinen Kopf gehen. Besonders bei Veränderungen in der Führungsebene von HRC.“ Schon vor der Saison und der Bekanntgabe von Espargarós Rückzug habe man über einen zweiten Testfahrer nachgedacht, da die Ergebnisse zu wünschen übrigließen.

Vertrauen und Zukunftsaussichten bei Honda

Neue Entwicklungen und Wild Card-Einsätze

Honda plant, vor Ende der Saison Fortschritte zu erzielen und arbeitet in Tokio an neuen Komponenten, die Ende Juni in Valencia getestet werden sollen. Bradl, der bereits am GP von Spanien und Katalonien teilgenommen hat, plant, die vier verfügbaren Wild Cards in dieser Saison voll auszunutzen. Seine nächsten Auftritte als Fahrer sind für den Sachsenring, den Red Bull Ring, Misano und Valencia geplant. Honda bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch und arbeitet hart daran, sich in der MotoGP zu verbessern.