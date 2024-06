Joan Mir bei Repsol Honda: Vertragsdilemma und Krise in der MotoGP 2024

Joan Mir steht vor einer möglichen Vertragsverlängerung mit Repsol Honda, kämpft jedoch mit der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit des Teams in der MotoGP.

Die Krise bei Honda: Ein Kampf um jeden Punkt

Honda durchlebt derzeit die schlimmste Krise seiner Geschichte in der MotoGP. Das Team findet sich am Ende der Gesamtwertung wieder, sowohl bei den Teams als auch bei den Konstrukteuren. Die ständige Suche nach Verbesserungen und die Durchführung zahlreicher Tests haben bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Während Yamaha sichtbare Fortschritte macht, scheint Honda weiterhin zu kämpfen. Diese Situation hat Mir dazu veranlasst, seine Frustration öffentlich zu äußern. In einem Interview mit dem offiziellen MotoGP-Portal betonte er, dass er trotz allem "100% gibt", aber mit einem besseren Paket "jenes 110% erreichen könnte, das einen speziell macht und zukünftige Ergebnisse sichert."