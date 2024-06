Joan Mir verlängert bei Honda: Strategische Entscheidungen im MotoGP-Transfermarkt

Der MotoGP-Transfermarkt ist derzeit so aktiv wie selten zuvor. Unter den vielen Bewegungen sticht besonders die Entscheidung von Joan Mir hervor, der sich letztlich für eine Verlängerung seines Vertrags mit Honda entschieden hat. Der MotoGP-Champion von 2020, der sich nicht „durch die Hintertür“ von Honda verabschieden wollte, setzt auf die Zukunft und hofft, dass die Marke bald wieder zu alter Stärke zurückfindet. Diese Entscheidung wurde auch durch den Wechsel von Ducati zu Yamaha durch das Pramac Team beeinflusst, mit dem Mir bereits in Kontakt stand.

Aprilia setzt auf frische Kräfte

Noch vor dem nächsten Rennen in Assen, das für das letzte Juniwochenende geplant ist, wird erwartet, dass Aprilia die Verpflichtung von Marco Bezzecchi bekannt gibt. Bezzecchi wird an der Seite von Jorge Martín das neue Gesicht im offiziellen Team sein und damit Aleix Espargaró und Maverick Viñales ersetzen. Während Espargaró seine aktive Karriere am Ende dieser Saison beenden und als Testfahrer für Honda weiterhin mit der MotoGP verbunden bleibt, wechselt Viñales zu KTM, wo er mit einem offiziellen Motorrad im Tech3-Team an den Start gehen wird.