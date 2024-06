Marc Márquez wechselt zu Ducati, Jorge Martín zu Aprilia: Neuausrichtung in der MotoGP

Marc Márquez wechselt zu Ducati, Jorge Martín zu Aprilia. Beide Teams setzen auf starke Fahrer für den Weltmeistertitel in der MotoGP.

Nach nur sieben Rennen hat Marc Márquez es geschafft, sich einen Platz im offiziellen Ducati-Team zu sichern. Ursprünglich schien Jorge Martín der Favorit der Italiener zu sein, um an der Seite von Pecco Bagnaia zu fahren. Doch der achtfache Weltmeister Márquez bewies einmal mehr seine Cleverness und drehte das Blatt komplett zu seinen Gunsten. Während Martín nun zu Aprilia wechselt, wird Márquez in der nächsten Saison in Rot antreten, ganz nach seinem Plan.