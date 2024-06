Megastar Márquez bei Ducati: 2025 ohne Ausreden auf Titeljagd in der MotoGP!

Marc Márquez wechselt 2025 zu Ducati und fährt ab 2024 die GP24, was ihm gleiche Bedingungen wie Teamkollege Bagnaia bietet und keine Ausreden mehr zulässt.

MotoGP: Die Herausforderungen des Vorjahresmodells

Bislang fuhr Márquez mit einem älteren Modell, der GP23, was ihm im Vergleich zu seinen Konkurrenten, die bereits auf der neueren GP24 unterwegs sind, gewisse Nachteile brachte. Diese Einschränkungen machten es ihm schwer, vornehmlich gegen Fahrer wie Enea Bastianini, der bei der letzten Italien GP in Mugello deutlich schneller war. Jorge Lorenzo, fünffacher Weltmeister, äußerte sich kritisch über Márquez‘ bisherige Leistungen und betonte, dass die GP24 offensichtlich überlegen sei. „In Mugello war es offensichtlich, dass Marc ihm im Geradenkampf nicht folgen konnte, selbst im Windschatten nicht“, erklärte Lorenzo.

Keine Ausreden mehr für Márquez

Mit dem Wechsel auf die GP24 im nächsten Jahr stehen Márquez keine Hindernisse mehr im Weg, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren. "Jetzt gibt es keine Ausreden mehr für Márquez", betonte Lorenzo in einem Interview mit DAZN. Er fügte hinzu, dass Márquez öffentlich oft Ausreden gesucht habe, obwohl die Unterschiede zur GP24 offensichtlich waren.

Die Chance auf den WM-Titel 2025

Die Erwartungen an Marc Márquez sind groß, da er ab 2025 unter gleichen Voraussetzungen wie sein Teamkollege Bagnaia antreten wird. Die kommenden zwei Jahre werden zeigen, ob Márquez das Potenzial hat, sich erneut an die Spitze der MotoGP zu setzen. Mit der GP24, die bereits ihre Überlegenheit bewiesen hat, und einer vollständigen Anpassung an das Ducati-Team, scheint ein weiterer Weltmeistertitel für Márquez durchaus im Bereich des Möglichen.