Moto2 Assen: Fermín Aldeguer mit Streckenrekord und Ducati-Vertrag**

Fermín Aldeguer dominiert den ersten Trainingstag der Moto2 in Assen mit neuem Streckenrekord. Die neuen Pirelli-Reifen überzeugen, Unfälle prägen die Session.

Der erste Trainingstag der Moto2 beim Großen Preis der Niederlande verlief perfekt für Fermín Aldeguer. Der junge Spanier aus La Ñora sicherte sich nicht nur die Spitzenposition in der Zeitentabelle, sondern stellte auch einen neuen Streckenrekord auf. Mit einer beeindruckenden Rundenzeit von 1:35.698 setzte er ein deutliches Zeichen und zeigte, warum er bereits für die kommende Saison von Ducati für die MotoGP verpflichtet wurde.

Neue Pirelli-Reifen überzeugen

Die neuen Pirelli-Reifen scheinen sowohl in der Moto3 als auch in der Moto2 hervorragend zu funktionieren. Aldeguer profitierte von den verbesserten Reifen und konnte sich einen Vorsprung von 0.072 Sekunden auf seinen nächsten Verfolger, den Japaner Ai Ogura, herausfahren. Diese Leistung unterstreicht Aldeguers Status als einer der Top-Fahrer in der mittleren Kategorie.