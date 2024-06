Moto2: Rückkehrer Schrötter verpasst Punkteränge

Bei seinem Comeback in Assen hat Motorrad-Pilot Marcel Schrötter die Punkteränge knapp verpasst. Der 31-Jährige aus Vilgertshofen, als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü am Start, belegte beim Großen Preis der Niederlande in der Moto2 den 18. Platz. Der Sieg beim achten Lauf der Saison ging an den Japaner Ai Ogura, der sein 100. WM-Rennen bestritt.