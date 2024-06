MotoE-Rennen in Mugello: Tulovic schwer gestürzt

Der deutsche Rennfahrer Lukas Tulovic ist beim Rennen der Elektroserie MotoE in Mugello schwer gestürzt. In der ersten Runde des WM-Laufs im Rahmen des Grand Prix von Italien verlor der 23-Jährige aus Eberbach in der ersten Runde die Kontrolle über sein Motorrad und landete auf dem Asphalt.

Tulovic war in der vergangenen Saison in der Moto2-WM angetreten, hatte seinen Platz beim deutschen Rennstall Intact GP nach enttäuschenden Leistungen aber verloren. In diesem Jahr fährt er erneut für Intact GP, allerdings in der MotoE-Klasse.