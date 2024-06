MotoGP 2024: Francesco Bagnaia spricht über Druck und Motivation im Titelrennen

Francesco Bagnaia spricht über den ständigen Druck in der MotoGP, sieht ihn aber als Motivation und Privileg, besonders in der Saison 2024.

Die Welt der MotoGP ist eine Bühne, auf der nur wenige Auserwählte stehen, und jeder dieser Fahrer steht ständig im Rampenlicht. Francesco Bagnaia, zweifacher Weltmeister und derzeit Zweiter in der Gesamtwertung der Saison 2024, kennt den enormen Druck, der auf seinen Schultern lastet. Trotz eines schwierigen Starts in die Saison, bei dem er in den ersten sieben Rennen viermal keine Punkte holte, hat er sich beeindruckend zurückgekämpft und liegt nur 18 Punkte hinter Jorge Martín.