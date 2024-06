MotoGP 2024: Ungeplante Pause, Transferchaos und Titelkampf in Assen**

June 15, 2018 - Barcelona, Catalonia, Spain - Makar Yurchenko (76) of Kazakhstan and Cip-Green Power KTM during the free practice of the Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Circuit of Catalunya, Montmelo, Spain.On 15 june of 2018. MotoGp of Catalunya - Free Practice PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180615_zaa_n230_1345 Copyright: xJosexBretonx

© IMAGO/ZUMA Press