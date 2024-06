MotoGP: Doppelsieg und Assen-Hattrick für Bagnaia

von SID 30.06.2024 • 14:49 Uhr Francesco Bagnaia baut in Assen seine Erfolgsserie aus. Damit verkürzt der Weltmeister seinen Rückstand auf Jorge Martin.

Mit seinem nächsten Doppelsieg hat Weltmeister Francesco Bagnaia im Titelrennen der MotoGP seinen Rückstand weiter verkürzt. Nach dem Sprint am Samstag gewann der italienische Ducati-Werksfahrer beim Großen Motorrad-Preis der Niederlande auch das Hauptrennen der Königsklasse und feierte einen Hattrick. 2022 und 2023 war der Sieg in Assen ebenfalls an den 27-Jährigen aus Turin gegangen.

Bagnaia gewann vor seinem Markenkollegen und WM-Spitzenreiter Jorge Martin, sein Rückstand zum Spanier beträgt nach dem achten Saisonlauf zehn Punkte. Dritter wurde in Enea Bastianini (Italien) ein weiterer Ducati-Fahrer. Der frühere Serienweltmeister Marc Marquez (Spanien/Ducati) kam auf den vierten Rang.

Nach seinem Doppelsieg beim Heimrennen in Mugello vor der Sommerpause dominierte „Pecco“ Bagnaia in Assen. Wie am Vortag feierte der Titelverteidiger einen Start-Ziel-Sieg, Martin konnte nicht mithalten. Da der WM-Führende wegen einer Strafe nach einem Vergehen im Qualifying in der Startaufstellung von Position zwei auf Position fünf zurückversetzt wurde, war Platz zwei ein Erfolg. Martin, ab 2025 für Aprilia unterwegs, hat nun 200 Punkte auf dem Konto, Bagnaia 190 und Marquez als Dritter 149.

Schrötter verpasst Punkteränge

Zuvor hatte Marcel Schrötter bei seinem Comeback die Punkteränge verpasst. Der 31-Jährige aus Vilgertshofen, als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü am Start, belegte in der Moto2 den 18. Platz. Der Sieg ging an den Japaner Ai Ogura, der sein 100. WM-Rennen bestritt.

