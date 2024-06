MotoGP: Österreich bis 2030 im WM-Kalender

Die Motorrad-WM macht weitere fünf Jahre in Österreich Halt. Am Rande des Grand Prix von Italien in Mugello gab die MotoGP bekannt, dass bis 2030 am Red Bull Ring in Spielberg gefahren wird. Die bisherige Vereinbarung lief bis 2025, die Strecke gehört seit 2016 ununterbrochen zum Kalender. Über eine Million Fans waren bei den vergangenen acht Auflagen insgesamt an den Rennwochenenden dabei.