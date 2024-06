MotoGP: Rookie Acosta wird KTM-Werkfahrer

Rookie Pedro Acosta wird für seinen starken Start in die MotoGP-Saison früh belohnt und steigt zur kommenden Saison zum KTM-Werksfahrer auf. Der Spanier kommt 2025 vom GasGas-Tech3-Team, das ebenfalls auf Maschinen des österreichischen Herstellers setzt. Das gab KTM am Rande des Großen Preises von Italien in Mugello bekannt.

Acosta, 2021 Moto3- und 2023 Moto2-Weltmeister, stand in der laufenden Saison schon zweimal in der Königsklasse auf dem Podium. Der erst 20-Jährige wurde beim Grand Prix in Austin/Texas und beim Sprintrennen in Jerez/Spanien jeweils Zweiter.