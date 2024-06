Tulovic verlässt das Krankenhaus: "OP ist geschafft"

Der deutsche Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat nach einem Eingriff an der linken Hand das Krankenhaus in Ludwigsburg verlassen. "Die Kahnbein-OP ist geschafft und es geht bergauf", schrieb der 23-Jährige aus Eberbach am Freitag bei Instagram. Tulovic hatte sich Anfang des Monats bei einem schweren Sturz im Rennen der Elektroserie MotoE in Mugello/Italien mehrere Verletzungen zugezogen.

"Ein kleiner Haarriss in den linken Mittelhand, ein 0,5-cm-Riss in der Lunge, eine heftige Gehirnerschütterung, eine dicke Zunge und ein genähtes Kinn", hatte Tulovic seine Blessuren aufgezählt, als er in der Klinik in Florenz lag, "aber that's Racing."