Álex Márquez verlängert bei Gresini Racing: Vertrag bis 2026 fixiert

Ein starkes Duo: Márquez und Gresini

Álex Márquez kam 2023 zu Gresini Racing und konnte in seiner ersten Saison bereits zwei Podiumsplätze einfahren. Zudem sicherte er sich zwei Sprint-Siege in Großbritannien und Malaysia, was sein Potenzial auf der Desmosedici unter Beweis stellte. Márquez selbst betont die Bedeutung dieser Verlängerung: „Permanenter in Gresini war mein Hauptziel. Der Saisonstart war nicht wie erwartet (sein bestes Ergebnis sind zwei vierte Plätze in Katar und Jerez), aber das Team ist stark und ich weiß, wie weit wir kommen können. Ich möchte Nadia einfach nur für das Vertrauen danken, und ich bin sicher, dass wir es bald mit einer Pizza mit Ananas feiern werden.“