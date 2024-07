BMW-Rekord ausgebaut: 50. Sieg für Razgatlioglu

von SID 21.07.2024 • 14:55 Uhr Motorradstar Toprak Razgatlioglu feiert im tschechischen Most den 50. Sieg in der Superbike-WM und baut seine Erfolgsserien aus.

Am nächsten Traumwochenende hat Motorradstar Toprak Razgatlioglu den 50. Sieg in der Superbike-WM gefeiert und seine Erfolgsserien ausgebaut. Der Türke gewann in Most/Tschechien alle drei Rennen, fuhr am Sonntagnachmittag zum zehnten Mal nacheinander als Erster über die Ziellinie und steht nun bei zwölf Siegen für BMW. Kein anderer Pilot hat das geschafft, dem Italiener Marco Melandri waren 2012 und 2013 insgesamt neun Siege auf Maschinen des deutschen Herstellers gelungen - damals gab es allerdings nur zwei Läufe am Wochenende.

Razgatlioglu dominierte in Most nach Belieben, die 50er-Marke knackte der 27-Jährige am Sonntagvormittag im Sprint. "El Turco" setzte sich durch den nächsten "Hattrick" im Klassement weiter ab und darf mehr denn je vom zweiten Titelgewinn in der WM für seriennahe Motorräder träumen. 2021 war Razgatlioglu mit einer Yamaha Champion geworden, er steht nach der sechsten von zwölf Saisonstationen bei 303 Punkten. Es folgen Nicolo Bulega (Italien/239) und Titelverteidiger Alvaro Bautista (Spanien/199/beide Ducati).