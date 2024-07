Joan Mir verlängert bei Honda: MotoGP-Star bleibt bis 2026

Herausforderungen und Rückschläge

Während seiner bisherigen Zeit bei Honda waren Mirs beste Ergebnisse ein fünfter Platz beim langen Rennen in Misano 2023 und ein weiterer fünfter Platz im Sprint von Portimao im selben Jahr. Eine Verletzung zwang ihn jedoch, mehrere Rennen auszusetzen und brachte ihn an den Rand des Rücktritts. Trotz dieser Rückschläge hat Mir seine Zuversicht wiedergefunden und kämpft weiterhin mit der RC213V, in der Hoffnung, dass die Verbesserungsbemühungen seines Teams Früchte tragen werden.

Optimismus für die Zukunft

Ein Hoffnungsschimmer für Honda ist die Verpflichtung von Aleix Espargaró als Testfahrer, was als wichtiger Schritt nach vorne angesehen wird. Joan Mir äußerte sich optimistisch über die Zukunft: „In erster Linie bin ich sehr glücklich, in den nächsten zwei Jahren mit Honda und HRC antreten zu können. Es war mein Ziel, diese Partnerschaft fortzusetzen, und diesmal habe ich es geschafft. HRC und ich sind seit 2023 verbunden, und da wir weiterhin zusammenarbeiten, glaube ich, dass ich durch meine Rückmeldungen zur Verbesserung der RC213V beitragen kann. Ich weiß, was ich tun muss, und ich weiß, was Honda erreichen kann, also hoffe ich, dass wir beide das schaffen können. Wir werden weiterhin hart arbeiten für die Zukunft in der verbleibenden Saison.“