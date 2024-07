MotoGP Deutschland: Jorge Martín triumphiert im packenden Sprint-Rennen auf dem Sachsenring**

Jorge Martín gewinnt das spannende Sprint-Rennen des GP von Deutschland am Sachsenring, baut seine WM-Führung aus und beeindruckt mit spektakulären Manövern.

Am Samstag, den 6. Juli, fand auf dem Sachsenring das mit Spannung erwartete Sprint-Rennen des GP von Deutschland statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30°C in der Luft und mehr als 43°C auf der Strecke, starteten die Fahrer in das Rennen, das aufgrund der kurzen Streckenlänge mit 16 Runden das längste Sprint-Rennen der Saison ist.