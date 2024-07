MotoGP: Martin gewinnt Sprint am Sachsenring

Jorge Martin hat den Sprint beim zehnten WM-Lauf der MotoGP auf dem Sachsenring gewonnen. Der spanische Ducati-Pilot setzte sich vor Miguel Oliveira (Portugal/Aprilia) und Weltmeister Francesco Bagnaia aus Italien durch. Martin sicherte sich wertvolle zwölf Punkte, er behauptet damit die Führung in der Gesamtwertung, in der er nun 15 Zähler vor Bagnaia liegt. Das Hauptrennen auf dem Sachsenring findet am Sonntag (14.00 Uhr/DF1 und Sky) statt.