Motorrad-WM: Rennen in Kasachstan abgesagt

Weiteres Terminchaos in der Motorrad-WM: Der Große Preis von Kasachstan, Ende Mai erst als Ersatz für das gestrichene Rennen in Indien präsentiert, wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gab MotoGP-Rechteinhaber Dorna am Montag bekannt. Als Grund wurden "betriebliche und logistische Probleme" angeführt, "die sich aus früheren Überschwemmungen in der Region ergeben haben".