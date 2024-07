Rekord: 252.826 Fans auf dem Sachsenring

Die Bestmarke aus dem Vorjahr wurde um fast 20.000 Fans überflügelt. Die Motorrad-WM macht noch bis 2026 in Sachsen Halt.

"Der dritte Zuschauerrekord in Folge begeistert uns und beweist, dass die Faszination und die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen ist", sagte Gerd Ennser, Sportpräsident des Ausrichters ADAC: "Eine Viertelmillion Besucher haben an vier Tagen friedlich ein wahres Motorsport-Festival gefeiert. Unser Dank gilt unseren treuen Fans, aber auch allen ehrenamtlichen Helfern, die eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erst möglich machen."