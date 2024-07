Schrötter fühlt sich am Sachsenring "wie ein kleiner Held"

von SID 04.07.2024 • 05:33 Uhr Der 31-Jährige springt bei seinem Heimrennen wie zuletzt in Assen/Niederlande als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü ein.

Die unverhoffte Rückkehr zum Sachsenring sorgt bei Motorrad-Pilot Marcel Schrötter für Begeisterung. "Die Unterstützung der Fans ist unglaublich, man fühlt sich für ein Wochenende wie ein kleiner Held, was auch sehr guttut", sagte der 31-Jährige aus Vilgertshofen vor seinem Comeback beim Großen Preis von Deutschland auf dem Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal.

Schrötter fährt eigentlich in der Supersport-WM, springt aber wie zuletzt in Assen/Niederlande bei seinem Heimrennen als Ersatzmann für den Türken Deniz Öncü beim Red Bull KTM Ajo-Team ein. Am Sonntag (12.15 Uhr/DF1 und Sky) bestreitet Schrötter das Moto2-Rennen.

Schrötters Highlight der Saison

"Es war schon immer so, dass es für einen deutschen Fahrer das absolute Highlight der Saison ist, bei seinem Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring zu sein", sagte Schrötter. "Aber dieses Mal ist es für mich etwas ganz Besonderes." Dass er diese Chance bekommen habe, sei "mega-cool" und der Sachsenring "eine Strecke, die mir in meinen letzten Moto2-Jahren sehr gut lag. Vielleicht wird uns das helfen, in einer Position zu sein, in der wir um Punkte kämpfen können."