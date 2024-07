Zehnter Saisonsieg! Superbike-Star sorgt für Rekord

Toprak Razgatlioglu hat in der Superbike-WM seinen bereits zehnten Saisonsieg gefeiert Im ersten Rennen im tschechischen Most setzte sich der Türke vor den früheren italienischen MotoGP-Stars Danilo Petrucci und Andrea Iannone durch.

Meilenstein in Most: Motorradstar Toprak Razgatlioglu hat in der Superbike-WM seinen bereits zehnten Saisonsieg gefeiert und ist damit in der Rennserie erfolgreichster BMW-Pilot der Geschichte. Im ersten Rennen auf dem Kurs in Tschechien setzte sich der 27-jährige Türke am Samstag vor den früheren italienischen MotoGP-Stars Danilo Petrucci und Andrea Iannone (beide Ducati) durch.