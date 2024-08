Aleix Espargaró brilliert in Silverstone: Pole-Position und Podium im Sprint-Rennen

Aleix Espargaró sichert sich in Silverstone die Pole-Position und fährt im Sprint-Rennen auf Platz drei. Er reflektiert emotional über sein Karriereende.

Aleix Espargaró sichert sich in Silverstone die Pole-Position und fährt im Sprint-Rennen auf Platz drei. Er reflektiert emotional über sein Karriereende.

Aleix Espargaró hat am Samstag in Silverstone eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Der spanische Fahrer sicherte sich nicht nur die Pole-Position, sondern fuhr im Sprint-Rennen auch auf den dritten Platz. Mit seiner Aprilia zeigte er eine der besten Runden seiner Karriere und überraschte damit nicht nur sich selbst, sondern auch seine Konkurrenten.

Emotionale Abschiedsgedanken

Espargaró, der bereits angekündigt hat, dass er seine MotoGP-Karriere bald beenden wird, sprach offen über seine Gefühle. „Romano sagte mir gestern beim Abendessen: ‚Aber Kumpel, du wirst uns vermissen, zieh dich nicht zurück.‘ Und ich sagte ihm: ‚Romano, ich komme dich in meinem weißen HRC-Hemd besuchen und trinke Kaffee mit dir, keine Sorge““, erzählte Espargaró.

Der Spanier betonte, wie sehr er sein Team vermissen werde: „Es ist eine zweite Familie, und ich werde sie sehr vermissen, auch an den schlechten Tagen. Aber das andere wiegt schwerer.“

Eine der besten Runden seiner Karriere

Der Samstag in Silverstone war für Espargaró ein besonderer Tag. „Sehr gut, sehr gut. Ich sagte es nach Barcelona, aber ich weiß nicht, ob diese Runde oder die dortige (Pole) besser war. Ohne Zweifel eine der Top-3-Runden meiner Karriere. Es war beeindruckend, weil ich nach dem ersten Reifen hinter den drei offiziellen Ducatis lag und schon unter dem Streckenrekord war. Ich dachte, es wären drei Zehntel unüberwindbar, aber ich habe eine Runde mit geschlossenen Augen gefahren und es war brutal, als ich die 1:57.3 sah.“

Spannung im Rennen

Im Sprint-Rennen wusste Espargaró, dass Jorge Martín explosiv starten würde. „Ich wusste, dass Jorge sehr explosiv ist und das Rennen von Anfang an anführen würde, aber ich hoffte, in den letzten drei Runden etwas mehr zu haben, um anzugreifen. Aber Enea Bastianini hatte ein brutales Tempo, und ich konnte nur verfolgen.“

Strategische Entscheidungen

Espargaró auf Pole in Silverstone

Abschließend äußerte sich Espargaró zu seinen Chancen im Hauptrennen: „Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe Chancen zu gewinnen, aber heute hat mich Enea sehr überrascht. Jorge war zu Beginn des Rennens sehr explosiv, das wusste ich und es war in meinen Plänen, dass ich in den ersten vier Runden hinter ihm herfahren würde, aber das Ende des Rennens von Bastianini war nicht in meinen Plänen. Sein Hinterreifen hat nicht nachgelassen, und das hat mich ein wenig schockiert.“