Álex Rins verpasst GP von Großbritannien nach erneutem Sturz – Gardner springt ein

Verletzungspech nach Sturz in Assen

Rins reiste bereits angeschlagen nach Silverstone. Nach einem Sturz in Assen musste er sich einer Operation an der Hand unterziehen und leidet zudem unter gebrochenen Knochen im Fuß. Trotz dieser Verletzungen wollte er in Silverstone an den Start gehen. Doch ein weiterer Sturz während der MotoGP-Praktiken machte ihm endgültig einen Strich durch die Rechnung.