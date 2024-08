Yamaha verlängert Vertrag mit Álex Rins: Zwei weitere Jahre im MotoGP-Team

Yamaha verlängert Vertrag mit Álex Rins um zwei weitere Jahre

Neue Satellitenteams und Fahrergerüchte

Lin Jarvis über die Vertragsverlängerung

Rins' Freude über die Verlängerung

Álex Rins selbst äußerte sich ebenfalls begeistert über die Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr glücklich, noch zwei weitere Jahre mit Yamaha zusammenzuarbeiten und möchte dem Team und der Führung in Iwata für ihr Vertrauen in mich danken. Wir haben ein klares Ziel: Yamaha dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich um die Meisterschaften zu kämpfen. Von der ersten Minute an habe ich gesehen, wie sehr Yamaha gewillt ist, sich zu verbessern und alle Ressourcen einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Dank unserer Arbeit haben wir in dieser Saison wichtige Fortschritte gemacht, und wir wollen in den kommenden Jahren so weitermachen. Ich freue mich, meine MotoGP-Erfahrung und meine Arbeitsmoral in ein Team einzubringen, das gezeigt hat, dass es gemeinsam sehr stark vorankommt und dies auch weiterhin tun wird.“