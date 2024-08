MotoGP: Chantra schreibt als erster Thailänder Geschichte

Alex Albon hält seit Jahren in der Formel 1 die Fahnen Thailands hoch. Nun darf sich auch die MotoGP. die Königsklasse auf zwei Rädern, erstmals über einen thailändischen Rennfahrer freuen.

Somkiat Chantra schreibt Geschichte. Der Rennfahrer geht im neuen Jahr als erster Thailänder in der Motorrad-Königsklasse MotoGP an den Start. Der 25-Jährige fährt 2025 für LCR, das gab das Honda-Satellitenteam am Donnerstag bekannt.