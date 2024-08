Marc Márquez 2024: Comeback-Jahr mit Höhen, Tiefen und Sturzrekorden

Marc Márquez erlebt nach vier schwierigen Jahren bei Honda, die von Verletzungen geprägt waren, eine bemerkenswerte Saison. Der achtfache Weltmeister, der nun für das Gresini-Team fährt, liegt aktuell auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung. Mit nur 13 Punkten Rückstand auf Enea Bastianini und 52 Punkten Abstand zum führenden Jorge Martín, zeigt Márquez eine beeindruckende Konstanz in der Punktewertung.

Márquez: Fahrer mit den meisten Stürzen

Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt ein altbekanntes Problem bestehen: die hohe Anzahl an Stürzen. Márquez ist der Fahrer mit den meisten Stürzen in den ersten zehn Rennen der Saison 2024, insgesamt 15 Mal ging er zu Boden. Damit liegt er knapp vor Brad Binder und dem Rookie Pedro Acosta, die jeweils 12 Stürze verzeichneten. Joan Mir, der ehemalige Teamkollege von Márquez bei Repsol Honda, folgt mit 10 Stürzen.

Interessanterweise scheint die Honda-Maschine in dieser Saison weniger sturzanfällig zu sein. Marini, der aktuelle Teamkollege von Mir, hat nur drei Stürze zu verzeichnen und ist damit der Fahrer mit den wenigsten Stürzen, abgesehen von den Wildcard-Fahrern. Honda liegt in der Markenwertung der Stürze hinter Ducati und KTM auf dem dritten Platz. Dies steht im starken Kontrast zum Vorjahr, als Márquez und Mir die meisten Stürze verzeichneten.

Ein Blick auf die letzten vier Jahre zeigt, dass Márquez in dieser Zeit insgesamt 84 Stürze hatte, deutlich mehr als andere Fahrer wie Aleix Espargaró (62), Marco Bezzecchi (53) oder Joan Mir, der ebenfalls 53 Stürze verzeichnete. In drei der letzten vier Saisons war Márquez der Fahrer mit den meisten Stürzen, nur 2022 belegte er den vierten Platz in dieser Statistik, gleichauf mit Johann Zarco und Enea Bastianini. In jener Saison führte Bezzecchi mit 23 Stürzen.