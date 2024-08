MotoGP 2024: Großer Preis von Aragón – Márquez, Martín und Bagnaia im Fokus

SPORT1-AI 30.08.2024 • 10:39 Uhr Nach einem Jahr Pause kehrt in der MotoGP der Großen Preis von Aragón zurück in den Rennkalender. Marc Márquez strebt seinen ersten Ducati-Sieg an. Der Titelkampf zwischen Martín und Bagnaia verspricht Hochspannung.

Die MotoGP-Saison 2024 setzt ihre Reise fort und kehrt mit dem Großen Preis von Aragón nach Spanien zurück. Nach einem Jahr Pause aufgrund der Streckenrotation wird das MotorLand Aragón wieder Schauplatz spannender Rennen sein. Die letzten Rennen auf dieser Strecke fanden 2022 statt, und seitdem hat sich in der Königsklasse viel verändert. Daher könnten die alten Daten wenig Aussagekraft haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Marc Márquez: Der König von Aragón

Eine Statistik, die nicht übersehen werden sollte, ist die beeindruckende Bilanz von Marc Márquez auf dieser Strecke. Der Gresini-Pilot hat allein in der höchsten Klasse fünf Siege (2013, 2016, 2017, 2018 und 2019) auf dem gegen den Uhrzeigersinn verlaufenden Kurs errungen. Márquez selbst sieht hier eine gute Gelegenheit, seinen ersten Sieg auf der Ducati zu feiern: „Hier könnte ich eine gute Chance haben, meinen ersten Sieg mit Ducati zu holen“, sagte der Spanier. Doch einfach wird es nicht, denn die Konkurrenz ist stark.

Spannender Titelkampf zwischen Martín und Bagnaia

Im Fokus stehen vor allem zwei Fahrer, die um die Weltmeisterschaft kämpfen: Jorge Martín und Francesco „Pecco“ Bagnaia. Beide sind derzeit die großen Favoriten und zeigen eine Konstanz, die für den Rest des Feldes bisher unerreichbar war. Der Fortschritt von Márquez beim Red Bull Ring vor zwei Wochen könnte ein Hinweis darauf sein, was in Aragón zu erwarten ist, aber Martín und Bagnaia kommen mit viel Selbstvertrauen und einer beeindruckenden Regelmäßigkeit nach MotorLand.

Moto2 und Moto3: Dominanz und Spannung

In der Moto2-Klasse zeigt das MT Helmets-Team, insbesondere Sergio García, eine starke Leistung. García führt die Meisterschaft an und ist ein klarer Favorit. In der Moto3-Klasse dominiert David Alonso die Wertung und hat die Saison fest im Griff.

{ "placeholderType": "MREC" }

Übertragung und Berichterstattung

Die MotoGP-Saison 2024 kann in dieser Saison über DAZN verfolgt werden. Alle Sessions werden live auf DAZN und Movistar+ in Spanien übertragen. In Argentinien, Chile, Mexiko, Kolumbien und Peru übernimmt ESPN die Übertragung, während in den USA NBC Sports und CNBC die Rennen zeigen. Für den Großen Preis von Aragón wird Aragón TV das gesamte Wochenende mit über 22 Stunden Live-Berichterstattung abdecken. Auf AS.com können die Ergebnisse der Qualifikation und der Rennen der MotoGP sowie der Moto2 und Moto3 live verfolgt werden, zusammen mit Berichten, Neuigkeiten und Reaktionen der Fahrer.