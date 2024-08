MotoGP Aragón: Marc Márquez mit Bestzeit im Training trotz Reifen-Nachteil

Erfolgsbilanz und neue Herausforderungen

Márquez hat in Aragón bereits fünf Siege in der MotoGP und einen in der Moto2 eingefahren. Die Strecke in Alcañiz, die in den letzten zwei Saisons nicht im Rennkalender war, verfügt über neuen Asphalt mit einigen ungewöhnlichen Stellen, die bei den Fahrern Misstrauen hervorrufen. Dennoch hat der achtfache Weltmeister eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich schnell an Veränderungen anzupassen, was ihn in eine starke Ausgangsposition für das Wochenende bringt.