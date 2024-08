MotoGP: Bagnaia siegt und schnappt sich die Gesamtführung

Der Italiener setzt sich in Spielberg vor seinem Kontrahenten Jorge Martin aus Spanien durch.

Der Italiener setzt sich in Spielberg vor seinem Kontrahenten Jorge Martin aus Spanien durch.

Weltmeister Francesco Bagnaia hat auch den Großen Preis von Österreich gewonnen und sich die alleinige Führung in der Gesamtwertung zurückgeholt. Der Italiener feierte nach seinem Sprintsieg am Samstag den Doppelerfolg auf der Rennstrecke in Spielberg.