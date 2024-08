MotoGP: Bagnaia zieht mit Martin gleich

Weltmeister Francesco Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Spielberg gewonnen und an der Spitze der Gesamtwertung mit seinem Rivalen Jorge Martin gleichgezogen. Der Italiener feierte am Samstag in Österreich einen ungefährdeten Sieg und verwies seinen spanischen Ducati-Markenkollegen auf den zweiten Platz. Nach Bagnaias drittem Sprintsieg der Saison liegen nun beide Piloten vor dem Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei 250 Punkten.