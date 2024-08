MotoGP: Doppelsieg für Bastianini - Martin erobert WM-Spitze

Nach dem Sprint am Samstag gewinnt der Italiener auch das Rennen am Sonntag.

Nach dem Sprint am Samstag gewinnt der Italiener auch das Rennen am Sonntag.

Enea Bastianini hat beim Großen Preis von Großbritannien einen Doppelsieg in der MotoGP gefeiert. Nach dem Sprint am Samstag gewann der Italiener auch das Rennen am Sonntag, beim Fünffacherfolg für Ducati setzte sich "La Bestia" in Silverstone vor Jorge Martin (Spanien) und Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien) durch.