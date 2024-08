Nach fünf Jahren: MotoGP 2025 zurück in Brünn

Die MotoGP fährt 2025 wieder in Tschechien. Der neue Fünfjahresvertrag läuft bis einschließlich 2029.

Nach fünfjähriger Pause fährt die MotoGP wieder in Brünn. Der Große Preis von Tschechien kehrt 2025 in den Kalender der Motorrad-WM zurück, der Fünfjahresvertrag läuft bis einschließlich 2029. Zuletzt hatte die Weltmeisterschaft 2020 in Brünn Station gemacht.